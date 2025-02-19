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Леонова — о Дикиджи: поцелованный богом, но среди лидеров его пока не вижу

Леонова — о Дикиджи: поцелованный богом, но среди лидеров его пока не вижу
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Вице-чемпионка мира российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о фигуристе Владиславе Дикиджи.

«Для меня призовая тройка органична и понятна. Но как я не завидую теперь всем этим людям, которые будут выбирать, кто поедет на Олимпиаду у мужчин… В Омске выиграл Дикиджи, в Красноярске победил Гуменник, у Кондратюка больше всего опыта на международном уровне… И что перевесит, как тут выбирать?

Влад тоже хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает. Опять же – на мой взгляд. Не хочу никого обижать, поцелованный богом, можно сказать, с четверным акселем человек! Достаточно стабильный, стрессоустойчивый, что важно. Но вот в плане соревновательного момента я среди этих ребят его пока не вижу», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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