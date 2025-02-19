Леонова: никакого противостояния Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским не случилось

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова высказалась о неудачных выступлениях фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в текущем сезоне.

– Сезон в парном катании раскручивали как противостояние Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским, а в итоге…

– В итоге никакого противостояния и не было. Вообще ничего не случилось.

– В чём, на ваш взгляд, основная причина?

– Не знаю, что творится с ребятами. Понимаю момент притирки к новому тренерскому штабу, но должны быть какие-то границы. Он не может так долго продолжаться, здесь уже, наверное, какой-то психологический аспект играет роль. Надо с этим что-то делать, поскольку пара действительно хорошая и она спокойно могла быть вторым номером как минимум, соперничать с Мишиной/Галлямовым, где-то побеждать, где-то уступать, но хотя бы быть в этой борьбе.

Сейчас мы эту борьбу не увидели. Поражение за поражением, главные прокаты не убеждают от слова совсем – не было ни одного чистого проката произвольной, только хорошая короткая. В произвольной регулярно случались ошибки, а потом проблемы появились и в короткой программе. Очень жаль, что такая пара никак не может собраться.

– И всё-таки крест рано на них ставить?

– Нет, конечно. Это момент какой-то перезагрузки карьеры, вопрос, сколько он будет длиться. Но она должна когда-то наступить, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.