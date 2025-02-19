Леонова — о Кондратюке: у него стабильность, опыт, он умеет в нужный момент собраться

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова считает, что чемпион Европы Марк Кондратюк достоин поездки на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026.

– То есть выбирать кандидата на Олимпиаду вы предлагаете из призовой тройки Красноярска?

– У меня есть даже конкретный кандидат – Кондратюк. У него есть стабильность, Марк скорее чисто катает, срывов не так много. Во-вторых, опыт. Он показывает, что в нужный момент умеет собираться. И по сложности контента он тоже подходит. Петя тоже подходит, но буквально одним голосом Марк в моей голове перевешивает, потому что он уже был на Олимпиаде и его хорошо знают международные судьи.

– Но есть ведь ещё неспортивные факторы. Школа ЦСКА не будет сдерживающим фактором?

– Там столько ещё этих разных нюансов и подковёрных игр… Но уже как будет, так будет. Любой из топ-5 у мужчин, так или иначе, сможет достойно представить нашу страну на Играх. Удивили, например, Игнатов и Лутфуллин, ребята тоже всё сделали. Макар вернулся из Дубая, сорвался и приехал с новым четверным. Это цепляет, вызывает уважение, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.