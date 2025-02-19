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Леонова — о Гуменнике: судьи поощрили за отличный прокат — он заслужил эти оценки

Леонова — о Гуменнике: судьи поощрили за отличный прокат — он заслужил эти оценки
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Вице-чемпионка мира Алёна Леонова высказалась о победном прокате Петра Гуменника на финале Гран-при России — 2024/2025.

«Я в полном восторге. Когда включила вчера Гуменника я с трудом сдерживала эмоции. Это какой-то космос был. Мы раньше так говорили про Нэйтана Чена и Илью Малинина, а сейчас я бы даже как-то вровень их поставила, почему нет? Судьи поощрили его за отличный прокат. Он заслужил эти оценки.

Не думаю, что Петя теперь после этого старта у себя в голове будет называть себя вторым Юдзуру Ханю. Он же понимает реальность. Даже и цифры эти держать в уме не будет, он знает, что чисто откатал, всё сделал – этого достаточно. Прокат был хороший», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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