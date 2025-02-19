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Леонова: Хавронина и Нарижный пока что классом выше, чем Кагановская и Некрасов

Леонова: Хавронина и Нарижный пока что классом выше, чем Кагановская и Некрасов
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Вице-чемпионка мира, российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о паре Василисы Кагановской и Максима Некрасова, которые встали в пару осенью 2023 года.

– Кагановская/Некрасов – это про будущее или про здесь и сейчас? О Василисе с Максимом много говорят и в контексте олимпийского отбора, в качестве запасных.
– А почему не Хавронина/Нарижный? Пока что Василиса с Максимом, при всём уважении, до уровня Ирины и Дэвида не дотянули. Если не будет проблем со здоровьем, если всё сложится – стоит заявить скорее Хавронину и Нарижного. Они классом пока что выше. У Василисы и Максима ещё будет своя Олимпиада, я бы тут не переживала, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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