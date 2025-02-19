20 и 21 февраля на катке в «Лужниках» пройдёт музыкальный квиз

Каток «Лужники» продолжает радовать своих гостей увлекательными зимними активностями. 20 и 21 февраля там пройдёт интерактивная игра «Музыкальный квиз».

Гости катка должны будут угадать названия песен, имена популярных исполнителей, героев клипов и ответить на многие другие интересные вопросы. Первые 10 победителей получат призы от «Лужников» и партнёров спорткомплекса.

Чтобы приступить к игре, необходимо отсканировать QR-код, который появится на главном экране катка. А участвовать в квизе нужно с помощью смартфона. Во всех тонкостях игры поможет разобраться ведущий. Вопросы будут дублироваться на большом экране катка для всех гостей. Для получения приза необходимо предъявить документ, подтверждающий фамилию и имя, указанные при регистрации.