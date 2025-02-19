Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть

В четверг, 20 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Спортивные пары выступят с короткой программой. Начало прокатов запланировано на 5:50 мск.

Трансляция чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов пройдёт с 19 по 23 февраля. Соревнования примет ледовый каток Мокдон (Сеул, Южная Корея). В турнире примут участие фигуристы из Северной Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании. Республика Корея в восьмой раз получило право провести данные соревнования.