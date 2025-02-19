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08:30 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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В четверг, 20 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Мужчины выступят в короткой программе. Начало прокатов запланировано на 12:00 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Мужчины. Короткая программа
20 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Не началось

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию – 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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Чемпионат четырёх континентов пройдёт с 19 по 23 февраля. Соревнования примет ледовый каток Мокдон (Сеул, Южная Корея). В турнире примут участие фигуристы из Северной Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании. Республика Корея в восьмой раз получила право провести данные соревнования.

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