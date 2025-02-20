Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов, Чок/Бэйтс — вторые

Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов, Чок/Бэйтс — вторые
Комментарии

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье одержали победу в ритм-танце на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле (Южная Корея). За свой прокат они набрали 87,22 балла. Второе место заняли двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 86,21. Тройку лидеров замкнула ещё одна канадская пара, Маржори Лажуа/Захари Лага, набравшая 82,86 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Танцы на льду. Ритм-танец
20 февраля 2025, четверг. 08:50 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 87,22 балла.
  2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 86,21.
  3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 82,86.
  4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 79,30.
  5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 74,63.
Материалы по теме
Рику Миура и Рюити Кихара выиграли КП спортивных пар на чемпионате четырёх континентов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android