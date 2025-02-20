Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов, Чок/Бэйтс — вторые

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье одержали победу в ритм-танце на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле (Южная Корея). За свой прокат они набрали 87,22 балла. Второе место заняли двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 86,21. Тройку лидеров замкнула ещё одна канадская пара, Маржори Лажуа/Захари Лага, набравшая 82,86 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду. Ритм-танец:

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 87,22 балла. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 86,21. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 82,86. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 79,30. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 74,63.