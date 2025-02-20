Сихарулидзе — об отборе на Олимпиаду-2026: выбор очевиден и зрителям, и нам

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался об отборе российских фигуристов на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в сентябре в Пекине.

«На данный момент списки ещё не утверждены. Мы ведём переговоры с тренерами и с самими ребятами. Пока не имеет смысла торопиться.

Мы будем рассматривать спортсмена по целой совокупности факторов — таких как спортивные результаты прежде всего этого сезона, прошлого сезона, психологическая устойчивость, потому что наши болельщики должны понимать, что эти ребята приедут впервые за четыре года на международный турнир, и сразу это и будет отбором на Олимпийские игры. А их вторым стартом сразу будут Олимпийские игры. И здесь будет очень важна их психологическая стабильность и стабильность катания.

В целом понятно, что по итогам сезона выбор очевиден? Конечно, он очевиден и зрителям, и нам. Это те фигуристы, которые хорошо проявили себя на чемпионате России, на этапах и в финале Гран-при.

— То есть в женском одиночном катании явный и безоговорочный лидер Петросян, в танцах — Степанова и Букин, в парах — Мишина и Галлямов. Головная боль — мужчины?

— Вот видите, вы сами говорите об очевидном выборе», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен. До других международных турниров россияне не допущены с марта 2022 года.