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Сихарулидзе ответил, кто примет решение по составу россиян на ОИ-2026 — ФФККР или ISU

Сихарулидзе ответил, кто примет решение по составу россиян на ОИ-2026 — ФФККР или ISU
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Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе ответил, кто будет принимать решение по составу российских участников квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года — Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) или представители Международного союза конькобежцев (ISU).

«На сегодняшний день данность такова, что раньше ISU согласовывал для Федерации фигурного катания квоту, а сейчас мы вынуждены сразу написать фамилии спортсменов, которые будут участвовать в отборе, основываясь на критериях, прописанных в документе. ISU будет проверять их соответствие этим критериям и затем даст либо положительный, либо другой ответ по поводу каждой фамилии.

— Если им какая-то фамилия не понравится, что дальше? Есть возможность её поменять в этом списке?
— Это будет следующим этапом переговоров с ISU, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

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