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«Мы пытаемся им помочь». Сихарулидзе прокомментировал проблемы в паре Бойкова/Козловский

«Мы пытаемся им помочь». Сихарулидзе прокомментировал проблемы в паре Бойкова/Козловский
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Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал проблемы в паре двукратных чемпионов России и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Я очень верю в эту пару — это хорошо обученные, талантливые спортсмены, которые умеют блестяще кататься. Для меня очевидно, что, когда они катают свою программу достойно, а уж тем более чисто, это однозначно одна из сильнейших пар мира. Я как верил в них, так и продолжаю верить.

Этот сезон был для них неудачным, но такие сезоны бывали практически у всех спортсменов, которых я знаю. Я вижу, как они хотят переломить ситуацию. Мы пытаемся им помочь, все мы поддерживаем их. Я уверен, что этот сезон нужно пережить и за весенне-летний период они восстановятся. Думаю, что в следующем году мы увидим великолепную пару, которая составит конкуренцию любой паре мира», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

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