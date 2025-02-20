«То, что она делает, на грани гениального». Президент ФФККР — об Аделии Петросян

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о техническом контенте, катании и программах нынешнего лидера сборной России, двукратной чемпионки страны Аделии Петросян.

«Она много стартов каталась чисто, но с тем набором элементов, которые она сейчас исполняет — тройной аксель в короткой, два четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе, — это просто невероятный контент для сегодняшнего женского одиночного катания. Волей-неволей на каком-то старте ты будешь готов чуть меньше. Этим стартом стал финал Гран-при.

Но я глубоко верю в то, что катание Петросян — это именно то, что сегодня хочет видеть ISU в фигурном катании. Я говорю о балансе сверхсложных элементов и умении кататься и вращаться. Вращения у неё просто великолепные. Помимо всего этого, она ещё очень симпатично выглядит на льду, старается быть в образе. Что делать дальше — она и её тренер Этери Тутберидзе знают лучше нас. Все ошибки разберут, сделают выводы. У меня вообще в этом нет сомнений.

Она объективный лидер мирового женского фигурного катания, хотя пока что в очной борьбе не соревновалась со своими соперницами из Японии и США. Но я чётко понимаю, что эта спортсменка конкурентоспособна на соревнованиях любого уровня. При чистых прокатах для женского одиночного катания то, что она делает, на грани гениального», — приводит слова президента ФФККР ТАСС.

На прошедших выходных Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 238,79 балла. В произвольной она чисто исполнила два четверных тулупа, один — в каскаде.