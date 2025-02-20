Александра Трусова выступит в паре с Макаром Игнатовым на «Русском вызове»

Стал известен состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

Парное катание:

Татьяна Волосожар/Максим Траньков;

Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Александра Трусова/Макар Игнатов.

Танцы на льду:

Виктория Синицина/Никита Кацалапов;

Александра Степанова/Иван Букин;

Василиса Кагановская/Максим Некрасов;

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;

Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Девушки:

Анна Щербакова;

Аделина Сотникова;

Елизавета Туктамышева;

Софья Муравьёва;

Анна Фролова;

Алина Горбачёва;

Ксения Синицына.

Мужчины:

Михаил Коляда;

Дмитрий Алиев;

Марк Кондратюк;

Евгений Семененко;

Пётр Гуменник;

Даниил Самсонов;

Роман Савосин;

Матвей Ветлугин.