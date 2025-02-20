Александра Трусова выступит в паре с Макаром Игнатовым на «Русском вызове»

Стал известен состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Отметим, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.
Парное катание:
Татьяна Волосожар/Максим Траньков;
Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Александра Трусова/Макар Игнатов.
Танцы на льду:
Виктория Синицина/Никита Кацалапов;
Александра Степанова/Иван Букин;
Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Девушки:
Анна Щербакова;
Аделина Сотникова;
Елизавета Туктамышева;
Софья Муравьёва;
Анна Фролова;
Алина Горбачёва;
Ксения Синицына.
Мужчины:
Михаил Коляда;
Дмитрий Алиев;
Марк Кондратюк;
Евгений Семененко;
Пётр Гуменник;
Даниил Самсонов;
Роман Савосин;
Матвей Ветлугин.