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Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни, из-за которой снялся с ПП на ФГПР

Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни, из-за которой снялся с ПП на ФГПР
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Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин сообщил, что вернулся к тренировкам после болезни. Из-за неё он снялся с произвольной программы на прошедшем недавно финале Гран-при России.

«Всё нормально. С сегодняшнего дня приступил к тренировкам», — приводит слова Савосина «Матч ТВ».

В этом сезоне Савосин стал вторым и четвёртым на этапах Гран‑при России и занял 10-е место на чемпионате страны.

Савосин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Также он борется за право принять участие в Кубке Первого канала. Он не попал в основной список участников из-за низких результатов, но за него могут проголосовать подписчики, СМИ и редакция Первого канала.

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