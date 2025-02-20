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Худайбердиева прокомментировала их с Базиным непопадание в заявку на «Русский вызов»

Худайбердиева прокомментировала их с Базиным непопадание в заявку на «Русский вызов»
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, прокомментировала непопадание в заявку турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, в этом году, к сожалению, без «Русского вызова», — написала Худайбердиева на личной странице в социальных сетях, сопроводив сообщение эмодзи «разбитое сердце».

В комментариях к этому посту фигуристка сообщила, что они подавали заявку, но организаторы её отклонили.

Напомним, ранее появились слухи, что Худайбердиева и Базин завершат карьеру в конце этого сезона. Они решили пропустить финал Гран-при России. Некоторые источники также отмечали, что фигуристы с января перестали тренироваться. Одной из возможных причин этого называют решение Федерации фигурного катания на коньках России послать запасной парой на отбор к Олимпиаде один из молодых дуэтов, а не Елизавету и Егора, которые на данный момент являются второй парой сборной.

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