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Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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В пятницу, 21 февраля, в Сеуле (Южная Корея) определятся победители чемпионата четырёх континентов — 2025 в парном катании. Фигуристы начнут представлять свои произвольные программы в 8:55 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Спортивные пары. Произвольная программа
21 февраля 2025, пятница. 08:55 МСК
Не началось

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Спортивные пары (топ-6 после короткой программы):

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 74,73 балла
  2. Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 70,32
  3. Лия Перейра / Треннт Мишо (Канада) — 69,79
  4. Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 69,66
  5. Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 67,59
  6. Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 65,36

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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