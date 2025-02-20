Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

В пятницу, 21 февраля, в Сеуле (Южная Корея) определятся победители чемпионата четырёх континентов — 2025 в парном катании. Фигуристы начнут представлять свои произвольные программы в 8:55 мск.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Спортивные пары (топ-6 после короткой программы):

Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 74,73 балла Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 70,32 Лия Перейра / Треннт Мишо (Канада) — 69,79 Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 69,66 Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 67,59 Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 65,36

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 доступна в онлайн-кинотеатре Okko.