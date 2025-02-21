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12:00 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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В пятницу, 21 февраля, в Сеуле (Южная Корея) начнут борьбу за медали чемпионата четырёх континентов — 2025 фигуристки. Спортсменки начнут представлять свои короткие программы в 12:00 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Женщины. Короткая программа
21 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Не началось

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женское одиночное катание. Порядок выхода фигуристок на лёд:

Первая разминка

1. Мария Чернышова (Австралия);
2. Джан-Кен Айзекс (ЮАР);
3. Кэтрин Медланд Спенс (Канада);
4. Чжу И (Китай);
5. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины).

Вторая разминка

6. Чэнь Хунъи (Китай);
7. София Фарафонова (Казахстан);
8. Тара Прасад (Индия);
9. Ань Сянъи (Китай);
10. Софья Самоделкина (Казахстан).

Третья разминка

11. А Сон Ен (Южная Корея);
12. Сара-Мод Дюпуа (Канада);
13. Вакаба Хигути (Япония);
14. Рино Мацуике (Япония);
15. Алиса Лью (США).

Четвёртая разминка

16. Сара Эверхардт (США);
17. Брейди Теннелл (США);
18. Мэдлин Шизас (Канада);
19. Ли Ха Ин (Южная Корея);
20. Ким Чхэ Ён (Южная Корея);
21. Монэ Тиба (Япония).

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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