Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

В пятницу, 21 февраля, в Сеуле (Южная Корея) начнут борьбу за медали чемпионата четырёх континентов — 2025 фигуристки. Спортсменки начнут представлять свои короткие программы в 12:00 мск.
Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женское одиночное катание. Порядок выхода фигуристок на лёд:
Первая разминка
1. Мария Чернышова (Австралия);
2. Джан-Кен Айзекс (ЮАР);
3. Кэтрин Медланд Спенс (Канада);
4. Чжу И (Китай);
5. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины).
Вторая разминка
6. Чэнь Хунъи (Китай);
7. София Фарафонова (Казахстан);
8. Тара Прасад (Индия);
9. Ань Сянъи (Китай);
10. Софья Самоделкина (Казахстан).
Третья разминка
11. А Сон Ен (Южная Корея);
12. Сара-Мод Дюпуа (Канада);
13. Вакаба Хигути (Япония);
14. Рино Мацуике (Япония);
15. Алиса Лью (США).
Четвёртая разминка
16. Сара Эверхардт (США);
17. Брейди Теннелл (США);
18. Мэдлин Шизас (Канада);
19. Ли Ха Ин (Южная Корея);
20. Ким Чхэ Ён (Южная Корея);
21. Монэ Тиба (Япония).
Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 доступна в онлайн-кинотеатре Okko.