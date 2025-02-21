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Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

В пятницу, 21 февраля, в Сеуле (Южная Корея) начнут борьбу за медали чемпионата четырёх континентов — 2025 фигуристки. Спортсменки начнут представлять свои короткие программы в 12:00 мск.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женское одиночное катание. Порядок выхода фигуристок на лёд:

Первая разминка

1. Мария Чернышова (Австралия);

2. Джан-Кен Айзекс (ЮАР);

3. Кэтрин Медланд Спенс (Канада);

4. Чжу И (Китай);

5. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины).

Вторая разминка

6. Чэнь Хунъи (Китай);

7. София Фарафонова (Казахстан);

8. Тара Прасад (Индия);

9. Ань Сянъи (Китай);

10. Софья Самоделкина (Казахстан).

Третья разминка

11. А Сон Ен (Южная Корея);

12. Сара-Мод Дюпуа (Канада);

13. Вакаба Хигути (Япония);

14. Рино Мацуике (Япония);

15. Алиса Лью (США).

Четвёртая разминка

16. Сара Эверхардт (США);

17. Брейди Теннелл (США);

18. Мэдлин Шизас (Канада);

19. Ли Ха Ин (Южная Корея);

20. Ким Чхэ Ён (Южная Корея);

21. Монэ Тиба (Япония).

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 доступна в онлайн-кинотеатре Okko.