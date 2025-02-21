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Рику Миура и Рюити Кихара победили в парном катании на чемпионате четырёх континентов

Рику Миура и Рюити Кихара победили в парном катании на чемпионате четырёх континентов
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали победителями чемпионата четырёх континентов, который проходит в Сеуле (Южная Корея). В сумме двух программ они набрали 217,32 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Спортивные пары. Произвольная программа
21 февраля 2025, пятница. 08:55 МСК
Окончено

Второе и третье места заняли канадские дуэты. Серебро завоевали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, в активе которых 210,92 балла. Тройку призёров замкнули Лия Перейра и Треннт Мишо (198,40) балла.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 217,32 балла.
  2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 210,92.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) —198,40.
  4. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 196,94.
  5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 192,07.
  6. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 178,76.
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