Рику Миура и Рюити Кихара победили в парном катании на чемпионате четырёх континентов
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали победителями чемпионата четырёх континентов, который проходит в Сеуле (Южная Корея). В сумме двух программ они набрали 217,32 балла.
Второе и третье места заняли канадские дуэты. Серебро завоевали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, в активе которых 210,92 балла. Тройку призёров замкнули Лия Перейра и Треннт Мишо (198,40) балла.
Чемпионат четырёх континентов — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение:
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 217,32 балла.
- Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 210,92.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) —198,40.
- Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 196,94.
- Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 192,07.
- Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 178,76.
Материалы по теме
Комментарии