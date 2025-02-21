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Рику Миура и Рюити Кихара победили в парном катании на чемпионате четырёх континентов

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали победителями чемпионата четырёх континентов, который проходит в Сеуле (Южная Корея). В сумме двух программ они набрали 217,32 балла.

Второе и третье места заняли канадские дуэты. Серебро завоевали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, в активе которых 210,92 балла. Тройку призёров замкнули Лия Перейра и Треннт Мишо (198,40) балла.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение: