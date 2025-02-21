Татьяна Тарасова: Степанова и Букин завершили постановку танца на олимпийский сезон

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что четырёхкратные чемпионы России и призёры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин завершили постановку программы на олимпийский сезон. Специалист осталась в восторге от получившегося танца.

«Я была на тренировке Жулина и смотрела на пару Степановой и Букина, которые завершили постановку своей олимпийской программы на следующий год. Считаю, что программа получилась выдающейся, я в полном восторге. Это программа, которая точно всем запомнится. Я никогда раньше не видела такими интересными и непохожими на себя Степанову и Букина.

Достойна ли эта программа олимпийского золота? Я не могу говорить о том, как их будут судить. На нашей стороне судей не будет. Могу сказать, что это лучшая работа Жулина. Теперь им нужно только работать над ней», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее Степанова и Букин досрочно завершили сезон, пропустили финал Гран-при России, Кубок Первого канала и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации