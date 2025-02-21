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Тарасова — о «Русском вызове»: Трусова и Игнатов не выглядят слабо на фоне остальных пар

Тарасова — о «Русском вызове»: Трусова и Игнатов не выглядят слабо на фоне остальных пар
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно оказалась заявленной в парный разряд турнира шоу-программ «Русский вызов», где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

«Не вижу в паре Трусовой и Игнатова ничего такого. Разве можно ходить только прямо, а боком нельзя? В театре же человек может в один день танцевать главную роль, а в другой день в четвёрке. Макар очень хорошо катался на соревнованиях. Мне не кажется, что они будут выглядеть слабо на фоне остальных пар. Это же творческий процесс. Они ведь будут катать не короткую и произвольную программы, а номер, который им специально поставят. Из этого действительно может получиться что-то красивое, почему нет? Смотря кто будет этот номер ставить, как и какие роли им дадут», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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