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Роднина: у американцев знаний меньше, но они больше используются. Зачем обучать лишнему?

Роднина: у американцев знаний меньше, но они больше используются. Зачем обучать лишнему?
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сравнила образование в США и в России. По мнению фигуристки, в Америки — меньше знаний, но выше коэффициент их применения. В России же люди имеют больше знаний, но не всегда знают, как их использовать в жизни.

«Если у нас в образовании стоят одни задачи — и их пытаются решить: дать как можно больше знаний. Но у нас никогда не занимаются вопросом КПД — сколько мы используем те знания, которые получили в школе. Процент использования у нас никем никогда не поднимается.

А в США это очень важно. Зачем обучать лишнему, если это не имеет дальнейшего воплощения в жизнь? По крайней мере, могу судить об этом по своим детям. Да, объем абсолютно точно меньше, но знания, которые они получают, больше используются по жизни. А у нас лежат гуманитарным грузом», — приводит слова Родниной Sport24.

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