Праздничное ледовое шоу от Авербуха пройдёт в Красноярске в рамках фестиваля Winter Fest

Последний месяц работы фестиваля Winter Fest богат на культурные события: 23 февраля в Красноярске состоится завершающий в этом сезоне большой городской праздник от Ильи Авербуха с большим ледовым шоу при участии звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов, яркой анимацией для детей, мастер-классами, розыгрышем подарков и многими другими активностями. Вход на мероприятие свободный для посетителей катка.

Фото: Пресс-служба фестиваля Winter Fest

Праздник состоится 23 февраля на катке на Стрелке, на площади Мира.

С 14:00 для жителей и гостей сибирской столицы на катке будет играть музыка и работать интерактивные зоны с анимацией. Посетители смогут выпить бесплатные горячие напитки и принять участие в

розыгрыше призов.

В 14:30 пройдёт мастер-класс по фигурному катанию от команды Ильи Авербуха. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания.

Фото: Пресс-служба фестиваля Winter Fest

Кульминацией вечера станет яркое ледовое шоу с участием Ильи Авербуха и олимпийских чемпионов. Шоу начнется в 18:30, его посещение бесплатно для всех желающих.

Фестиваль Winter Fest уже не первый год становится культурным центром притяжения в крупных городах России. В этом году он проходит до 1 марта в шести городах России — это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань и Самара.