Софья Акатьева и Даниил Самсонов выступят на Кубке Первого канала по решению болельщиков

Российские фигуристы Софья Акатьева и Даниил Самсонов, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе, выступят на Кубке Первого канала, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске. Такое решение приняли болельщики.

Исходя из регламента, голосование зрителей проходило с 18 по 21 февраля на сайте Первого канала. Отдать голос за любого кандидата можно было неоднократно.

В итоге за Самсонова было отдано 50 117 голосов (48,23%), а Акатьева набрала 70 694 голоса (70,01%). На втором и третьем месте у мужчин расположились Николай Угожаев и Дмитрий Алиев, у женщин — Вероника Яметова и Ксения Синицына.

Отметим, что далее определятся ещё по двум участникам в каждом виде по решению СМИ и самого Первого канала.