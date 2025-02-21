Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева и Даниил Самсонов выступят на Кубке Первого канала по решению болельщиков

Софья Акатьева и Даниил Самсонов выступят на Кубке Первого канала по решению болельщиков
Комментарии

Российские фигуристы Софья Акатьева и Даниил Самсонов, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе, выступят на Кубке Первого канала, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске. Такое решение приняли болельщики.

Исходя из регламента, голосование зрителей проходило с 18 по 21 февраля на сайте Первого канала. Отдать голос за любого кандидата можно было неоднократно.

В итоге за Самсонова было отдано 50 117 голосов (48,23%), а Акатьева набрала 70 694 голоса (70,01%). На втором и третьем месте у мужчин расположились Николай Угожаев и Дмитрий Алиев, у женщин — Вероника Яметова и Ксения Синицына.

Отметим, что далее определятся ещё по двум участникам в каждом виде по решению СМИ и самого Первого канала.

Материалы по теме
Стал известен состав Кубка Первого канала по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android