Крылова: Кагановская и Ангелопол не катались бы дальше, так как Валера маленького роста

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер в танцах на льду Анжелика Крылова сравнила двух партнёров её ученицы Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола, с которым она каталась до 2023 года, и Максима Некрасова, с которым она выступает с этого сезона.

«В ситуации Василисы с Валерой начался кризис у мальчика. И, конечно, я была в шоке, что вообще это произошло. Я пыталась их соединить, они тренировались месяц, потом он пришёл опять такой, мол, я не буду. Потом в какой-то момент я поняла, что это всё бесполезно и, может быть, это и не надо. И всё, отпустила их.

– Если бы вы могли сравнить две пары: Кагановская – Ангелопол и Кагановская – Некрасов, в чём недостатки и преимущества каждой?

– Валера с Василисой — это больше юниорское катание. Василиса с Некрасовым – это мастерская пара. Я думаю, что это абсолютно разные категории. Потому что с Валерой получалось такое юношеское катание: эмоция, влюбленность, харизма. Чисто по картинке они очень гармоничны были. По потенциалу – не думаю, что они пошли бы дальше, потому что Валера маленького роста, он хлипковат для Васи. Думаю, Макс – лучшая кандидатура была, которую выбрать и пойти дальше, – сказала Анжелика Крылова в шоу «Каток».

Напомним, Ангелопол вместе с Василисой Кагановской выигрывал финал Гран-при России в танцах на льду в сезоне-2022/2023, однако летом того же года их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой и встала в группу с Некрасовым, а Валерий за прошедшие годы сменил сразу несколько партнёрш — он вставал в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой.