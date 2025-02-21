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Ким Чхэ Ён лидирует после КП на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — восьмая

Ким Чхэ Ён лидирует после КП на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — восьмая
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Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён захватила лидерство после короткой программы на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле. За свою КП она набрала 74,02 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Женщины. Короткая программа
21 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
74.02
2
Монэ Тиба
Япония
71.20
3
Сара Эверхардт
США
67.36

Второе промежуточное место занимает японка Монэ Тиба с результатом 71,20 балла. Тройку лидеров замкнула представительница США Сара Эверхардт, получившая от судей 67,36 балла. Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Казахстан, Софья Самоделкина занимает промежуточное восьмое место.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женщины. Короткая программа:

  1. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 74,02 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 71,20.
  3. Сара Эверхардт (США) — 67,36.
  4. Алиса Лью (США) — 67,09.
  5. Брейди Теннелл (США) — 66,58.
  6. Асун Юн (Южная Корея) — 65,57.
  7. Вакаба Хигути (Япония) — 65,10.
  8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 63,98.
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