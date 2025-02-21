Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова показала эксклюзивные кадры в честь победной короткой программы на ОИ-2018

Загитова показала эксклюзивные кадры в честь победной короткой программы на ОИ-2018
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вспомнила свою победную программу на Олимпиаде, с которой прошло ровно семь лет. В честь этого события спортсменка поделилась эксклюзивными кадрами своей подготовки.

«Прошло 7 лет с момента, как я выиграла короткую программу на Олимпийских играх. Думаю, уже можно показать эти кадры с моей подготовки (эксклюзив)», – написала фигуристка на личной странице в социальных сетях.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Помимо золото Олимпиады в её активе победа на чемпионатах мира, Европы и России.

Материалы по теме
Медведева могла бы стать амбассадором Valentino, а Загитова — Yves Saint-Laurent
Медведева могла бы стать амбассадором Valentino, а Загитова — Yves Saint-Laurent
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android