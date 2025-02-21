Загитова показала эксклюзивные кадры в честь победной короткой программы на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вспомнила свою победную программу на Олимпиаде, с которой прошло ровно семь лет. В честь этого события спортсменка поделилась эксклюзивными кадрами своей подготовки.

«Прошло 7 лет с момента, как я выиграла короткую программу на Олимпийских играх. Думаю, уже можно показать эти кадры с моей подготовки (эксклюзив)», – написала фигуристка на личной странице в социальных сетях.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Помимо золото Олимпиады в её активе победа на чемпионатах мира, Европы и России.