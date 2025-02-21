Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Яметова и Алиев выступят на Кубке Первого канала по результатам голосования СМИ

Яметова и Алиев выступят на Кубке Первого канала по результатам голосования СМИ
Комментарии

Российские фигуристы Вероника Яметова и Дмитрий Алиев выступят на Кубке Первого канала, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске. Такое решение приняли представители СМИ.

Исходя из регламента, каждое СМИ должно было выдвинуть по одному из кандидатов в мужском и женском разряде. В итоге Алиева и Яметову поставили на первое место пять медиа, на втором месте оказались Николай Угожаев и Ксения Синицына (по три голоса).

Ранее по итогу голосования зрителей было решено, что на КПК выступят Даниил Самсонов, который получил 50 117 голосов, и Софья Акатьева, набравшая 70 694 голоса.

Отметим, что далее определится ещё один участник в каждом виде по решению самого Первого канала.

Материалы по теме
Стал известен состав Кубка Первого канала по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android