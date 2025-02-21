Яметова и Алиев выступят на Кубке Первого канала по результатам голосования СМИ

Российские фигуристы Вероника Яметова и Дмитрий Алиев выступят на Кубке Первого канала, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске. Такое решение приняли представители СМИ.

Исходя из регламента, каждое СМИ должно было выдвинуть по одному из кандидатов в мужском и женском разряде. В итоге Алиева и Яметову поставили на первое место пять медиа, на втором месте оказались Николай Угожаев и Ксения Синицына (по три голоса).

Ранее по итогу голосования зрителей было решено, что на КПК выступят Даниил Самсонов, который получил 50 117 голосов, и Софья Акатьева, набравшая 70 694 голоса.

Отметим, что далее определится ещё один участник в каждом виде по решению самого Первого канала.