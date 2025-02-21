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Источник: фигуристка Алиса Юрова покинула академию Плющенко с целью перейти к Тутберидзе

Источник: фигуристка Алиса Юрова покинула академию Плющенко с целью перейти к Тутберидзе
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15-летняя фигуристка Алиса Юрова и её 11-летний брат Степан покинули академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Теперь они планируют тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Алиса и Степан Юровы ушли из «Ангелов Плющенко». Планировали перейти к Этери Тутберидзе. Насколько знаю, у Степана получилось. Где продолжит тренировки Алиса — пока вопрос», — написал в телеграм-канале «Лапидарность».

Напомним, в мае 2023 года ещё одна ученица Евгения Плющенко Арина Парсегова перешла к Этери Тутберидзе, что вызвало скандал. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Наталии Парсеговой, матери спортсменки.

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