«Они были мерой, чтобы не упасть». Гуменник рассказал, как решил проблему с недокрутами

Многократный призёр чемпионатов России и победитель недавнего финала Гран-при Пётр Гуменник рассказал, как решил свою проблему с недокрутами, которая беспокоила его весь сезон-2024/2025.

«Мы с моими тренерами целенаправленно озадачились этой проблемой. Очень много тренировали, работали над выездами. Недокруты, как выяснилось, были обусловлены прежней техникой как самого прыжка, так и заходов. При прежней, если я докручивал все обороты, то как бы вываливался из нужной траектории и, соответственно, падал. Недокруты, получается, в моём случае были вынужденной мерой, чтобы банально устоять после приземления. Как только мы изменили дугу захода, всё встало на места», — приводит слова Гуменник «RT на русском».

На прошедшем финале Гран-при России — 2025 Гуменник получил рекордные 314.54 балла — это самая высокая оценка не только в карьере Петра, но и во всех российских соревнованиях. Тогда фигурист заявил, что его шансы поехать на Олимпиаду 2026 года объективно увеличились.