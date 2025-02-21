Пётр Гуменник: очень хочу поехать на Олимпиаду-2026. Именно на эту, не через четыре года

Многократный призёр чемпионатов России и победитель недавнего финала Гран-при Пётр Гуменник высказался о своей потенциальной поездке на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Милане.

«Перед поездкой в Красноярск и вплоть до самих соревнований я думал на эту тему примерно как Влад: не случится в моей жизни этой Олимпиады, значит, ничего страшного, поеду на следующую. Наверное, это была отчасти защитная реакция собственной психики — убедить себя в том, что тема меня не слишком волнует, чтобы более спокойно, без лишних мыслей подойти к выступлению. Чтобы это меня не сбило. А вот потом, после того как я выиграл, понял, могу честно сам себе признаться: очень сильно хочу поехать на Олимпиаду. Именно сейчас, а не через четыре года.

Какие бы аргументы я привёл в свою пользу? Ну вот смотрите: на последних соревнованиях несколько спортсменов выступили в двух программах чисто или были предельно близки к этому. То есть соперничество было достаточно жёстким. И при столь высокой конкуренции у меня получилось набрать не просто лучшую, а очень высокую сумму баллов», — приводит слова Гуменник «RT на русском».

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).