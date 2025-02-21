Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
В субботу, 20 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Мужчины выступят в произвольной программе. Начало прокатов запланировано на 7:15 мск.
Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины (топ-8 после короткой программы):
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,73 балла
- Джимми Ма (США) — 82,52
- Кадзуки Томоно (Япония) — 79,84
- Джун Хван Ча (Южная Корея) — 79,24
- Као Миура (Япония) — 78,80
- Тацуя Цубои (Япония) — 78,07
- Мэтью Ньюнхэм (Канада) — 73,81
- Хёнгём Ким (Южная Корея) — 73,62
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