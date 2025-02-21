Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

В субботу, 20 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Мужчины выступят в произвольной программе. Начало прокатов запланировано на 7:15 мск.

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины (топ-8 после короткой программы):