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12:25 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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В субботу, 20 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Мужчины выступят в произвольной программе. Начало прокатов запланировано на 7:15 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Мужчины. Произвольная программа
22 февраля 2025, суббота. 07:15 МСК
Не началось

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины (топ-8 после короткой программы):

  1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,73 балла
  2. Джимми Ма (США) — 82,52
  3. Кадзуки Томоно (Япония) — 79,84
  4. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 79,24
  5. Као Миура (Япония) — 78,80
  6. Тацуя Цубои (Япония) — 78,07
  7. Мэтью Ньюнхэм (Канада) — 73,81
  8. Хёнгём Ким (Южная Корея) — 73,62
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Новости. Фигурное катание
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