Чемпионат четырёх континентов, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

В субботу, 22 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Фигуристы выступят в танцах на льду. Начало прокатов запланировано на 12:25 мск.

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду (топ-6 после ритм-танца):