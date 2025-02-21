Чемпионат четырёх континентов, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
В субботу, 22 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Фигуристы выступят в танцах на льду. Начало прокатов запланировано на 12:25 мск.
Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду (топ-6 после ритм-танца):
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 87,22 балла
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,21
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 82,86
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 79,30
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 74,63
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 72,37
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