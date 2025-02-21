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Танцы на льду. Произвольный танец
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
12:25 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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В субботу, 22 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Фигуристы выступят в танцах на льду. Начало прокатов запланировано на 12:25 мск.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Танцы на льду. Произвольный танец
22 февраля 2025, суббота. 12:25 МСК
Не началось

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду (топ-6 после ритм-танца):

  1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 87,22 балла
  2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,21
  3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 82,86
  4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 79,30
  5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 74,63
  6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 72,37
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