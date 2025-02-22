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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов
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Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов — 2025. В сумме двух программ он набрал 285,10 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Мужчины. Произвольная программа
22 февраля 2025, суббота. 07:15 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
162.49
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
265.02
3
Джимми Ма
США
245.01

Второе место занял южнокореец Ча Джун Хван с результатом 265,02 балла. Тройку призёров замкнул представитель США Джимми Ма, получивший от судей 245,01 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 285,10 балла.
  2. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 79,24.
  3. Джимми Ма (США) — 245,01.
  4. Кадзуки Томоно (Япония) — 242,08.
  5. Тацуя Цубои (Япония) — 234,94.
  6. Као Миура  (Япония) — 230,48.
Медальный зачёт чемпионата четырёх континентов — 2025
Календарь чемпионата четырёх континентов — 2025
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Новости. Фигурное катание
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