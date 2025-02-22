Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов — 2025. В сумме двух программ он набрал 285,10 балла.

Второе место занял южнокореец Ча Джун Хван с результатом 265,02 балла. Тройку призёров замкнул представитель США Джимми Ма, получивший от судей 245,01 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Мужчины. Итоговое положение: