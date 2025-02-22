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Алина Загитова представила номер под песню Киркорова на границе России и Китая

Алина Загитова представила номер под песню Киркорова на границе России и Китая
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова стала хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта. Прямо на границе этих двух стран она представила показательный номер под песню Филиппа Киркорова «Снег». Постановщиком программы являлся её бессменный хореограф Даниил Глейхенгауз.

Помимо выступления во время торжественной церемонии открытия фестиваля, олимпийская чемпионка также провела мастер-класс для спортсменов из Амурской области.

Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта пройдёт с 22 по 23 февраля на пограничной реке Амур. В программу мероприятия включены матчи по хоккею, гонки и показательные выступления на льду от команды «КАМАЗ-мастер» и экипажей «Урала».

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