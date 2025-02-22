Министр спорта Татарстана заявил, что до сих пор ищет спонсоров для школы Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что до сих пор находится в поиске инвесторов для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

«Мы с Алиной ведём активную работу по поиску спонсоров. Но сейчас, надо признать, это сложная задача. Крупные инфраструктурные проекты без серьёзной поддержки реализовать трудно. Строить такие объекты, как катки, особенно сложно, поскольку они всегда были дорогими, даже базовые. А у нас проект уникальный: он предполагает нестандартный фасад, этажность, дополнительные залы. Всё это повышает стоимость по сравнению с базовыми решениями.

Если мы всё согласуем и получим необходимое финансирование, то сможем завершить строительство за один сезон. По сути, за год. Так что, если всё сложится, каток может открыться уже к концу 2025 года», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования.