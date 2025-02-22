Рудковская — об уходе Юровых от Плющенко: как можно покинуть место, где никогда не был?

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала информацию о том, что 15-летняя фигуристка Алиса Юрова и её 11-летний брат Степан покинули академию её мужа и планируют начать тренировки у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам Рудковской, спортсмены никогда не числились в академии «Ангелы Плющенко».

«Ни Алиса, ни Степан не представляли никогда наш клуб — «Ангелы Плющенко». Поэтому понятия не имею. Они всегда представляли Липецкую область. У нас проходили сборы на постоянной основе. Поэтому не понимаю, как можно покинуть то, где ты никогда не состоял», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».