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Михаил Шайдоров повторил достижение Дениса Тена для Казахстана, датированное 2015 годом

Михаил Шайдоров повторил достижение Дениса Тена для Казахстана, датированное 2015 годом
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Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров принёс сборной своей страны лишь вторую в истории победу на чемпионате четырёх континентов в мужском одиночном катании. Первым золотой медали на этом турнире удостоился его соотечественник Денис Тен в 2015 году.

Сегодня, 22 февраля, Шайдоров занял первое место с общим результатом 285,10 балла за две программы. Он чисто исполнил все четверные прыжки, в том числе сложнейший каскад, который прыгает только он в мире: тройной аксель — четверной тулуп.

Напомним, Денис Тен трагически погиб в 2018 году. Он был самым титулованным фигуристом Казахстана. Помимо победы на ЧЧК, он имел в своём активе бронзу Олимпийских игр 2014 года, серебро и бронзу чемпионата мира.

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