Луна Хендрикс перенесла операцию на лодыжке и поделилась фото из больничной палаты

Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы 2024 года Луна Хендрикс сообщила о том, что успешно перенесла операцию на лодыжке. Бельгийская фигуристка поделилась фото из больничной палаты.

«Операция прошла успешно! Прими то, что есть, отпусти то, что было, и верь в то, что будет», – подписала свою публикацию в личном аккаунте в социальных сетях Хендрикс.

Фото: Личный архив Хендрикс

Напомним, ранее Хендрикс не стала защищать титул чемпионки Европы, а потом досрочно завершила сезон-2024/2025 из-за травмы лодыжки, которую она получила в декабре. Теперь Луна будет готовиться к следующему олимпийскому сезону. Она выразила надежду, что её соотечественника Нина Пинзаронн успешно выступит на будущем чемпионате мира и сможет принести для Бельгии две квоты для участия в Играх в Милане.