Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это золото много значит для памяти Дениса Тена». Шайдоров — о своей победе на ЧЧК-2025

«Это золото много значит для памяти Дениса Тена». Шайдоров — о своей победе на ЧЧК-2025
Комментарии

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров высказался о своей победе на чемпионате четырёх континентов. Сегодня, 22 февраля, Шайдоров занял первое место, показав лучшие баллы в карьере за произвольную программу (190,37) и по сумме двух программ (285,10).

«Сегодня кататься было непросто, потому что я катался последним. Но я полон эмоций, очень доволен сегодняшним выступлением. Надеюсь, что смогу сделать то же самое на чемпионате мира.

Это золото значит очень много не только для меня, но и для Казахстана — страны, в которой я вырос, страны, в которой я живу. И для памяти Дениса Тена. Так что в целом эта победа очень значима», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.

Материалы по теме
Михаил Шайдоров повторил достижение Дениса Тена для Казахстана, датированное 2015 годом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android