«Это золото много значит для памяти Дениса Тена». Шайдоров — о своей победе на ЧЧК-2025

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров высказался о своей победе на чемпионате четырёх континентов. Сегодня, 22 февраля, Шайдоров занял первое место, показав лучшие баллы в карьере за произвольную программу (190,37) и по сумме двух программ (285,10).

«Сегодня кататься было непросто, потому что я катался последним. Но я полон эмоций, очень доволен сегодняшним выступлением. Надеюсь, что смогу сделать то же самое на чемпионате мира.

Это золото значит очень много не только для меня, но и для Казахстана — страны, в которой я вырос, страны, в которой я живу. И для памяти Дениса Тена. Так что в целом эта победа очень значима», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.