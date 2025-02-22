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Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в танцах на льду на чемпионате четырёх континентов

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле (Южная Корея). В сумме двух программ они набрали 218,46 балла.

Второе место заняли двукратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 217,93. Тройку призёров замкнула ещё одна канадская пара, Маржори Лажуа/Захари Лага, набравшая 201,04 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2025. Танцы на льду. Итоговое положение:

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 218,46 балла. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 217,93. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 201,04. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 197,08. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 188,55. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 184,02.