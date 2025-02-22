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«Общий уровень оставляет желать лучшего». Туктамышева — о мужском одиночном на ЧЧК-2025

«Общий уровень оставляет желать лучшего». Туктамышева — о мужском одиночном на ЧЧК-2025
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Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева высказалась об уровне прошедших сегодня, 22 февраля, соревнований среди мужчин на чемпионате четырёх континентов.

«Закончились соревнования ЧЧК среди мужчин. Ну что сказать, оставил этот турнир двоякие ощущения. Финал, не побоюсь этого слова, получился грандиозным! Но общий уровень оставляет желать лучшего. Спасибо Мише и Джунхвану за красивую борьбу! Они вытащили этот старт!» — написала Туктамышева в личном телеграм-канале.

Напомним, победу на турнире одержал пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров. Он показал лучшие баллы в карьере за произвольную программу (190,37) и по сумме двух программ (285,10).

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