Министр спорта Татарстана: с Валиевой мы готовы к сотрудничеству. Если у неё будет желание

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о готовности оказать поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, если она захочет построить какой-то объект или создать какой-либо проект в Республике.

«Камила на связи, она с мамой приезжала ко мне, мы общались. Тут всё, как всегда, зависит от инициативы. Алина сейчас постарше, более самостоятельная и готова брать на себя большие проекты. С Камилой и её мамой мы всегда открыты к сотрудничеству, я об этом говорил им напрямую. Если появится желание что-то сделать, мы готовы помочь», – приводит слова Владимира Леонова «РИА Новости».

Напомним, в данный момент Леонов помогает олимпийской чемпионке Алине Загитовой с созданием школы её имени. Договорённость об её открытии была достигнута ещё в 2023 году. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования.