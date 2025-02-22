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«Не могу смотреть. Нет четверных и каскадов». Иоланда Чен — о женском одиночном в России

«Не могу смотреть. Нет четверных и каскадов». Иоланда Чен — о женском одиночном в России
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Бывшая российская легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о деградации женского одиночного фигурного катания.

«Женское катание завяло. Понимаю, что не все девушки в состоянии делать четверные прыжки, но даже Лиза Туктамышева в своём фигурнокатательном возрасте делала два акселя в три с половиной оборота. Сейчас Соня Муравьёва потеряла этот прыжок, нет его. И у Аделии [Петросян] он не получается. Никто из других девчонок даже не пытается его сделать.

Самое противное в этой ситуации то, что ни одна девушка после того, как ушла наша элита, не пытается освоить самый обыкновенный каскад: тройной лутц — тройной риттбергер. Вы за счёт чего собираетесь побеждать, если вы делаете все одинаковые прыжки?» — приводит слова Чен «РИА Новости Спорт».

На прошедшем финале Гран-при России только две спортсменки — Аделия Петросян и Алина Горбачёва — успешно выполнили элементы ультра-си. Также два четверных тулупа пробовала исполнить Дарья Садкова, но оба раза они получились неудачными.

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