Бестемьянова — о дуэте Игнатовых: мне казалось, что Саша беременна. Но в целом будет мило

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова высказалась о том, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно оказалась заявленной в парный разряд турнира шоу-программ «Русский вызов», где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

«Не думаю, что пара Игнатова и Трусовой нас сильно поразит, потому что в одно время с ними будут выступать очень сильные танцевальные и спортивные дуэты. Переход в пары – сложный процесс. Пары скатываются годами. Мне казалось, Александра Трусова была беременна. Но она сама лично не говорила, поэтому, может, это какая-то утка.

Если Трусова будет в прекрасной форме, то они могут сделать милый номер, где они катаются параллельно и делают какие-то лёгкие полуподдержки. Это всё можно ждать. А с эмоциональной точки зрения, думаю, всё будет мило, потому что все мы знаем о их любви и недавней женитьбе. Не сомневаюсь, что это будет мило», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.