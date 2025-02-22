Сын Евгения Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука

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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука. По сумме двух программ он получил от судей 218,34 балла.

Победителем соревнований стал Добромир Воронов с результатом 311,48 балла. Второе место занял Артём Федотов, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе (293,66). Третьим стал Марк Соколов (268,03).

Фигурное катание. Мемориал Станислава Жука. Йошкар-Ола. Мальчики, старшая группа. Итоговое положение:

1. Добромир Воронов – 311,48.

2. Артём Федотов – 293,66.

3. Марк Соколов – 268,03.

4. Ильяс Халиуллин – 263,31.

5. Кирилл Жураховский – 262,49.

6. Матвей Скляров – 260,20.

7. Кирилл Андреянов – 258,85.

8. Егор Васько – 258,32.

9. Алексей Пычин – 252,47.

10. Ярослав Хрулев – 249,58…

18. Александр Плющенко – 218,34.