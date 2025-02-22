Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

В воскресенье, 23 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Женщины выступят в произвольной программе. Начало прокатов запланировано на 5:25 мск. Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женщины (топ-8 после короткой программы):

Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 74,02. Монэ Тиба (Япония) — 71,20. Сара Эверхардт (США) - 67,36. Алиса Лью (США) — 67,09. Брейди Теннелл (США) — 66,58. Асун Юн (Южная Корея) — 65,57. Вакаба Хигути (Япония) — 65,10. Софья Самоделкина (Казахстан) — 63,98.