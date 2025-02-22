Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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В воскресенье, 23 февраля, в Сеуле (Южная Корея) пройдут соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата четырёх континентов. Женщины выступят в произвольной программе. Начало прокатов запланировано на 5:25 мск. Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Женщины. Произвольная программа
23 февраля 2025, воскресенье. 05:25 МСК
Не началось
Чемпионат четырёх континентов — 2025. Женщины (топ-8 после короткой программы):
- Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 74,02.
- Монэ Тиба (Япония) — 71,20.
- Сара Эверхардт (США) - 67,36.
- Алиса Лью (США) — 67,09.
- Брейди Теннелл (США) — 66,58.
- Асун Юн (Южная Корея) — 65,57.
- Вакаба Хигути (Япония) — 65,10.
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 63,98.
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