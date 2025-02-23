Ким Чхэ Ён стала победительницей на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — седьмая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён стала победительницей чемпионата четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле. По сумме двух программ она набрала от судей 222,38 балла.

Второй стала американка Брейди Теннелл с результатом 204,38. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница США — Сара Эверхардт (200,03).

Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Казахстан, Софья Самоделкина по итогам чемпионата заняла седьмое место (193,37).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул (Южная Корея). Женщины. Итоговое положение:

Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 222,38 балла. Брейди Теннел (США) — 202,38. Сара Эверхардт (США) — 200,03. Алиса Лью (США) — 198,55. Вакаба Хигути (Япония) — 195,16. Монэ Тиба (Япония) — 195,08. Софья Самоделкина (Казахстан) — 193,37. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 183,10.