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Ким Чхэ Ён стала победительницей на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — седьмая

Ким Чхэ Ён стала победительницей на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — седьмая
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Южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён стала победительницей чемпионата четырёх континентов — 2025, который проходит в Сеуле. По сумме двух программ она набрала от судей 222,38 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Женщины. Произвольная программа
23 февраля 2025, воскресенье. 05:25 МСК
Окончено
1
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
222.38
2
Брейди Теннелл
США
204.38
3
Сара Эверхардт
США
200.03

Второй стала американка Брейди Теннелл с результатом 204,38. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница США — Сара Эверхардт (200,03).

Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Казахстан, Софья Самоделкина по итогам чемпионата заняла седьмое место (193,37).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул (Южная Корея). Женщины. Итоговое положение:

  1. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 222,38 балла.
  2. Брейди Теннел (США) — 202,38.
  3. Сара Эверхардт (США) — 200,03.
  4. Алиса Лью (США) — 198,55.
  5. Вакаба Хигути (Япония) — 195,16.
  6. Монэ Тиба (Япония) — 195,08.
  7. Софья Самоделкина (Казахстан) — 193,37.
  8. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 183,10.
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