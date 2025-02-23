Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию: результаты соревнований
Сегодня, 23 февраля, завершился чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Спортивные пары:
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 217,32 балла
- Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 210,92
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 198,40
Танцы на льду:
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 218,46 балла
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 217,93
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 201,04
Мужчины:
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 285,10 балла
- Джун Хван Ча (Южная Корея) — 265,02
- Джимми Ма (США) — 245,01
Женщины:
- Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 222,38
- Брейди Теннелл (США) — 204,38
- Сара Эверхардт (США) — 200,03
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