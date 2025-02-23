Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию: результаты соревнований

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию: результаты соревнований
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, завершился чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Спортивные пары:

  1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 217,32 балла
  2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 210,92
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 198,40

Танцы на льду:

  1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 218,46 балла
  2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 217,93
  3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 201,04

Мужчины:

  1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 285,10 балла
  2. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 265,02
  3. Джимми Ма (США) — 245,01

Женщины:

  1. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 222,38
  2. Брейди Теннелл (США) — 204,38
  3. Сара Эверхардт (США) — 200,03
Материалы по теме
Ким Чхэ Ён стала победительницей на чемпионате четырёх континентов, Самоделкина — седьмая
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android