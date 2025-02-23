Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию: результаты соревнований

Сегодня, 23 февраля, завершился чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Спортивные пары:

Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 217,32 балла Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 210,92 Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 198,40

Танцы на льду:

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 218,46 балла Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 217,93 Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 201,04

Мужчины:

Михаил Шайдоров (Казахстан) — 285,10 балла Джун Хван Ча (Южная Корея) — 265,02 Джимми Ма (США) — 245,01

Женщины:

Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 222,38 Брейди Теннелл (США) — 204,38 Сара Эверхардт (США) — 200,03