Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова

Стало известно, что в ночь с 22 на 23 февраля скончалась директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках» Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Об этом Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) написала на своём официальном сайте.

«22 февраля на 73-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась Меньшикова Татьяна Анатольевна. С 1993 года Татьяна Анатольевна была бессменным руководителем Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, с 2001 года на протяжении ряда лет являлась вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)», — говорится в сообщении.

Меньшикова занимала свою должность более 30 лет. Отметим, что сейчас Академию представляют Анна Фролова, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и танцевальный дуэт Екатерина Миронова — Евгений Устенко. Ранее в ней тренировались Евгения Шишкова и Вадим Наумов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Михаил Коляда.